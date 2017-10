HSBC fa il pieno di utili nel 3° trimestre

(Teleborsa) – Utili trimestrali quintuplicati per HSBC nel terzo trimestre dell’anno.

Il colosso bancario ha chiuso il periodo con profitti pari a 4,6 miliardi di dollari americani, contro gli 843 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, grazie al programma di ristrutturazione avviato due anni fa. Il dato è leggermente inferiore alle attese degli analisti che avevano stimato 4,7 milioni di dollari.

Soddisfatto l’amministratore delegato Stuart Gulliver, che ha sottolineato come “il nostro perno, che è l’Asia, sta facendo registrare una crescita dei ricavi e dei prestiti soprattutto in Hong Kong”.

Nel terzo trimestre l’utile pretasse delle attività in Asia, infatti, è cresciuto del 10% a 4 miliardi di dollari.

Negativo il titolo HSBC sulla piazza di Londra: -0,96%.