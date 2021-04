HSBC annuncia profitti oltre attese nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Utili in forte crescita per HSBC, la big europea specializzata sui mercati asiatici, che ha chiuso il primo trimestre con un profitto di 5,8 miliardi di dollari, in aumento del 79% rispetto al 2020. Il risultato è il migliore dall’inizio della pandemia e risulta superiore ai 3,34 miliardi del consensus.

I ricavi invece sono calati del 5% a 13 miliardi di dollari, a causa della pressione esercitata dai bassi tassi d’interesse. Il margine da interesse è risultato pari all’1,21/, in calo di 3,3 punti base rispetto allo scorso anno.

Niente dividendi intermedi per quest’anno, solo la promessa di un dividendo di metà anno ad agosto, mentre per il 2022 la banca conferma un payout ratio fra il 40% ed il 55%.