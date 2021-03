H&R Block, deludono i ricavi nel terzo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta trascurata per Block(H & R), che mostra un timido +0,05%.

Il colosso USA dei servizi fiscali ha chiuso terzo trimestre con una perdita netta in aumento da 128 a 232 milioni di dollari. Su base rettificata, il risultato è negativo per 1,17 dollari per azione, contro gli 1,29 dollari del consensus. I ricavi sono calati nei tre mesi da 519 a 308 milioni di dollari, contro i 351 milioni delle attese degli analisti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell’S&P-500. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Block(H & R). Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Block(H & R) evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20,21 USD. Primo supporto a 19,25. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 18,73.