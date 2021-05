HP in rosso al Nyse, pesa warning su produzione

editato in: da

(Teleborsa) – Affonda sul mercato Hp Inc, che soffre con un calo dell’8,18% dopo che il gigante dei computer ha avvertito che la carenza di chip potrebbe influire sulla sua capacità di soddisfare la domanda di laptop quest’anno.

Lo scenario su base settimanale di Hp Inc rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Il quadro di medio periodo di Hp Inc ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 30,36 USD. Primo supporto individuato a 28,83. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 31,9.