HP Enterprise, Meg Whitman lascia la carica di Ad

(Teleborsa) – Meg Whitman lascerà la carica di Amministratore delegato (Ad) di HP Enterprise a partire da febbraio 2018, dopo sette anni alla guida dell’azienda di servizi IT.

Meg Whitman, che resterà nel Consiglio di Amministrazione, cederà il suo ruolo all’attuale presidente dell’azienda, Antonio Neri.

La notizia è arrivata ieri in concomitanza con l’annuncio della trimestrale. HPE ha archiviato il suo quarto trimestre fiscale con un utile netto in crescita a 524 milioni di dollari dai 302 milioni dello scorso anno. L’eps è passato a 31 da 61 centesimi, sopra le attese del mercato che erano per 28 centesimi.

in aumento del 4,6% i ricavi a 7,7 miliardi di dollari, in perfetta linea con le attese del mercato.

Per il trimestre in corso HPE stima un eps adjusted tra i 20 e i 24 centesimi per azione, meno dei 27 attesi dal consenso.