Hong Kong, polizia nega permesso di manifestare a Civil Human Right Front

(Teleborsa) – La polizia di Hong Kong ha negato il via libera alla manifestazione di sabato del Civil Human Right Front, gruppo delle mobilitazioni pacifiche pro-democrazia, a causa dei timori per la sicurezza e delle “distruzioni su larga scala”. Il raduno era previsto a Chater Garden, nel cuore della città. Il programma è stato bloccato dalla polizia per la vicinanza a “sedi sensibili”, come la Government House e la Court of Final Appeal.

Intanto il Ministero della Difesa Cinese, tramite il portavoce Ren Guoqiang, ha dichiarato che le proteste in Hong Kong devono rispettare le leggi della regione amministrativa speciale. La guarnigione dell’Esercito di Liberazione Popolare, forze armate cinesi, ha la missione di difendere il territorio e di assicurare “la pace e la stabilità”. Ren ha anche detto che le recenti esercitazioni a Shenzhen delle polizia armata, le truppe paramilitari, “sono state parte di manovre di routine annuale”.