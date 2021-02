Honda, utile operativo 9 mesi in calo ma rivede al rialzo outlook

editato in: da

(Teleborsa) – Utili in forte calo per il produttore d’auto giapponese Honda Motor, che ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile operativo di 447 miliardi di yen (circa 4,3 miliardi di dollari), in calo del 30% rispetto ai 639,2 miliardi del 2019. I ricavi delle vendite si sono attestati a 9.546,7 miliardi di yen, mentre l’utile netto si attesta a 444,1 miliardi. Annunciato un dividendo trimestrale di 26 yen.

La big giapponese dell’auto è intervenuta soprattutto sul controllo dei costi ed ha avviato una review di tutte le attività aziendali. Su questa base ha rivisto al rialzo i target per l’anno in corso.

La previsione di utile operativo consolidato dell’esercizio che si chiuderà al 31 marzo 2021 è stata rivista al rialzo di 100 miliardi di yen a 520 miliardi, mentre la stima di utile netto è stati rivisto al rialzo di 75 miliardi di yen a 465 miliardi. Rettificata anche la stima sul dividendo (14 yen in più) a 82 yen per azione.