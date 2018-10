editato in: da

(Teleborsa) – Honda Motor investirà 2,75 miliardi di dollari per l’acquisto di una quota del 5,7 per cento in Cruise. Lo ha fatto sapere la stessa Honda annunciando che collaborerà con General Motors per lo sviluppo della guida autonoma investendo su Cruise Holding (controllata di GM) che si occupa dello sviluppo della nuova tecnologia.

L’investimento nei prossimi 12 anni include il pagamento immediato da parte di Honda di 750 milioni di dollari a General Motors.