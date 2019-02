Honda chiude l’impianto di Civic in Regno Unito e manda a casa 3.500 persone

editato in: da

(Teleborsa) – Honda lascia il Regno Unito mettendo a rischio ben 3.500 posti di lavoro. Ad essere colpito è lo stabilimento di Swindon nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, dove vengono prodotte la Civic ed il crossover CR-V per l’Europa e per i mercati globali. La fabbrica, che attualmente produce 150 mila veicoli, verrà chiusa nel 2021 quando terminerà il “ciclo di vita” della Civic.

La decisione, che era stata anticipata ieri dalla stampa inglese, viene attribuita da molti alle preoccupazioni per la Brexit, che ha già messo in fuga altre società.

Tuttavia, il numero uno della casa d’auto giapponese, Takahiro Hachigo, ha smentito questa motivazione, affermando che la scelta di chiudere l’impianto si inserisce, invece, nell’ambito di un piano di ristrutturazione di portata globale e dell’accelerazione del mercato globale verso la produzione di auto elettriche.

Il piano di ristrutturazione coinvolge anche l’impianto in Turchia, dove si produce la Civic berlina con una capacità di 38 mila veicoli l’anno: per questo stabilimento Honda preannuncia la fine della produzione di Civic a partire dallo stesso anno (2021), ma conferma il proseguimento dell’operatività dell’impianto.

Cosa ne sarà della poi della produzione dei veicoli destinati all’Europa continentale? Honda ha detto che intende portare la produzione in Giappone.

Per ora non si prevedono impatti occupazionali immediati in Regno Unito, ha detto il deputato tory per l’area di Swindon, Justin Tomlinson, che aveva confermato la notizia prima dell’annuncio ufficiale. Honda ha intanto avviato una proceduta di confronto con i lavoratori britannici.