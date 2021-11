Home Depot festeggia la trimestrale

(Teleborsa) – Prepotente rialzo per Home Depot, che mostra una salita bruciante del 5,57% sui valori precedenti.

A fare da assist alle azioni contribuiscono i numeri del terzo trimestre che hanno evidenziato in particolare un fatturato in aumento del 9,8% ed un utile netto di 4,1 miliardi di dollari.

Comparando l’andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +6,28%, rispetto a -0,54% dell’indice americano).



Allo stato attuale lo scenario di breve di Home Depot rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 396,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 383. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 409,9.