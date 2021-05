Home Depot, boom del fatturato: +33% nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – The Home Depot, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato un fatturato di 37,5 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021, in aumento di 9,2 miliardi di dollari (+32,7%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e contro i 34,96 miliardi di dollari attesi dal mercato. L’utile netto per i primi tre mesi dell’anno è stato 3,86 dollari per azione, rispetto ai 2,08 dollari per azione diluita dello scorso esercizio e contro i 3,08 dollari previsti dagli analisti.

“L’anno fiscale 2021 è partito alla grande mentre continuiamo a sfruttare lo slancio dei nostri investimenti strategici e gestire efficacemente la domanda senza precedenti di progetti per la ristrutturazione delle abitazioni “, ha affermato Craig Menear, presidente e CEO della società. La società non ha rilasciato una guidance per l’intero esercizio.

Durante il primo trimestre di quest’anno, l’azienda ha registrato 447,2 milioni di transazioni con i clienti, in aumento del 19,3% rispetto a un anno fa. A crescere è anche stato l’ammontare medio che i clienti hanno speso per ogni transazione: lo scontrino medio è aumentato del 10,3% a 82,37 dollari.

L’azienda aveva registrato buone performance anche lo scorso anno, con il primo trimestre del 2020 che aveva segnato un +6,4% in quanto a vendite rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Ciò a causa dal fatto che The Home Depot è stato classificato come un rivenditore essenziale, accelerando le vendite per le forniture fai-da-te dell’azienda, con i consumatori che affrontavano nuovi lavoretti in casa durante il lockdown.