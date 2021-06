HNWI, nel 2020 in Italia 300mila “Paperoni” (+9,2%)

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2020, colpito dalla pandemia, la popolazione globale dei “Paperoni“, i cosiddetti High Net Worth Individual (HNWI), è cresciuta del 6,3%, superando la soglia dei 20 milioni, mentre il loro patrimonio si è incrementato del 7,6%, raggiungendo quasi gli 80mila miliardi di dollari. In Italia, gli HNWI sono più di 300mila, cresciuti del 9,2% rispetto al 2019, con un patrimonio che ha raggiunto i 593 miliardi (+2,3%). È quanto è emerso dalla 25esima edizione del World Wealth Report di Capgemini. Favorito dall’aumento dei mercati azionari e dagli stimoli governativi, il Nord America ha superato l’Asia-Pacifico ed è diventato il leader del 2020 sia per numero sia per ricchezza degli HNWI. In Italia il fattore più determinante della crescita non è stato tanto l’andamento positivo dei listini quanto il boom dell’immobiliare trainato durante il Covid dal desiderio di vivere in abitazioni più grandi e con un aumento dei valori in media del 5,2%. Nel 2020, il segmento ultra-HNWI ha trainato la crescita complessiva della popolazione e della ricchezza HNWI, con tassi rispettivamente del 9,6% e 9,1%.

Con l’attuale impennata del mercato azionario, gli HNWI stanno anche cercando di diversificare il loro portafoglio con investimenti alternativi, sottolinea il report. L’investimento sostenibile sta maturando, con il 43% degli ultra-HNWI e il 39% dei più giovani HNWI che richiedono uno score ESG per i prodotti offerti dalla loro società di consulenza. Il 72% degli HNWI intervistati ha detto di aver investito in criptovalute e il 74% in altri asset digitali come domini web o app. Le società di acquisizione a scopo speciale (Spac) stanno diventando più popolari, mentre i token non fungibili (NFT) stanno lentamente guadagnando credibilità. oAnche l’aumento degli investimenti retail senza commissioni ha suscitato l’interesse degli HNWI, con il 39% che dice di desiderare un trading privo di commissioni, ma la loro società di gestione patrimoniale deve ancora offrirlo.