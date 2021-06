H&M, balzo nelle vendite nei tre mesi a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – H&M, il secondo più grande rivenditore di moda al mondo, ha registrato un balzo delle vendite nei tre mesi a maggio, beneficiando delle progressive riaperture delle economie mondiali. La società svedese – nel suo secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, dal 1 marzo 2021 al 31 maggio 2021 – ha riportato vendite nette in aumento del 75% in valuta locale rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. A seguito del rafforzamento della corona svedese (SEK), l’aumento è stato convertito in un +62% SEK.

“Man mano che più persone vengono vaccinate, un certo numero di mercati ha gradualmente consentito la riapertura dei negozi e la forte ripresa del gruppo H&M continua – ha scritto la società in una nota – Le vendite online hanno continuato a svilupparsi molto bene, nonostante l’apertura dei negozi. Ciò dimostra che i clienti apprezzano le collezioni e la possibilità di acquistare tramite il loro canale preferito”. Le vendite nel periodo 1-13 giugno 2021 sono aumentate del 35% in valuta locale rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nonostante ciò, il titolo perde circa l’1,9% sulla Borsa di Stoccolma.