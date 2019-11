Hitachi e il modello Società 5.0: effetto boom per l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – L’innovazione tecnologica può realmente migliorare la vita delle persone e creare valore per l’economia. E’ questa l’idea che sta alla base di Società 5.0, un modello di sviluppo presentato all’Hitachi Social Innovation Forum 2019, in corso a Milano. Si tratta di un modello di sviluppo che collega l’innovazione tecnologica (IoT, Intelligenza Artificiale, Robotica e Big Data) alla risoluzione di problematiche di grande impatto sociale, che presuppone il coinvolgimento attivo ed un approccio collaborativo di tutti gli attori della società.

Dal 2015 al 2018, Hitachi ha registrato in Italia un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 12%, rispetto a una crescita media del 2,1% delle aziende del comparto industriale e dei servizi, e del 3,1% di quelle manifatturiere. Per ogni euro di ricavi, Hitachi ha immesso altri 0,95 euro nell’economia italiana.

Nel solo 2018, Hitachi ha raggiunto i 283 milioni di euro di valore aggiunto generato nel paese, con una crescita annuale dal 2015 del 28,5%. Anche in termini occupazionali la crescita è robusta: il numero dei suoi dipendenti è cresciuto dell’11,3% l’anno, dieci volte la media italiana dell’1,1%. Anche il valore dell’export dall’Italia è più che raddoppiato tra il 2015 e il 2018, crescendo da 531 milioni di a 1.145 milioni, un valore dodici volte più alto rispetto alla crescita registrata nello stesso periodo dal comparto nazionale.

La società giapponese, nel 2018, ha generato sul territorio un valore economico complessivo di 4,6 miliardi di euro, considerando il valore generato in maniera diretta, indiretta e indotta; se la produttività nazionale fosse cresciuta al passo di quella di Hitachi, il PIL avrebbe visto un incremento dell’1,8% tra il 2016 e il 2018 (ricerca The European House Ambrosetti).

Ecco perché Hitachi ha pensato di applicare il modello Società 5.0 in Italia. Teorizzato e sviluppato in Giappone, questo modello potrebbe avere importanti effetti in Italia a causa delle similitudini dei due paesi: alta presenza di persone anziane, bassa crescita demografica, bassa crescita, ma alto livello di competenze e know-how (entrambi sono ai primi posti nella classifica mondiale per registrazione di brevetti e sono precursori nel campo della Robotica).