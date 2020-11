Hilton Worldwide Holdings in rally grazie alla trimestrale

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Hilton Worldwide Holdings, che scambia in rialzo del 4,52%.

A dare linfa al titolo contribuisce la trimestrale annunciata dal gruppo alberghiero che ha evidenziato nel terzo trimestre perdite nette per 79 milioni di dollari, pari a 28 centesimi per azione, contro 288 milioni, (1 dollaro per azione) di profitti netti del terzo trimestre 2019. Tuttavia, su base rettificata l’EPS è pari a 6 centesimi contro il rosso di 4 centesimi atteso dal consensus.

Il confronto del titolo con l’S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hilton Worldwide Holdings rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

L’esame di breve periodo di Hilton Worldwide Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 97,39 USD e primo supporto individuato a 91,35. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 103,4.