Hewlett Packard affonda a Wall Street, pesa trimestrale

(Teleborsa) – Affonda sul mercato Hewlett Packard Enterprise, che soffre con un calo dell’11,54%.

A pesare sul titolo sono le indicazioni sul fronte della trimestrale. La società ha mancato le stime di ricavi e utili del secondo trimestre, colpiti dal lockdown globale in vigore da febbraio.

HP, che ad aprile ha ritirato le previsioni per il 2020, ha registrato utili rettificati per 22 centesimi per azione a fronte dei 29 centesimi stimati dagli analisti. Anche i ricavi sono inferiori al consensus: 6,01 miliardi contro i 6,29 miliardi attesi dal mercato.

L’analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Hewlett Packard Enterprise, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di Hewlett Packard Enterprise è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,54 USD, mentre il primo supporto è stimato a 8,91. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10,17.