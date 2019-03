Hermès, utile netto 2018 sale del 15% a 1,4 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Un 2018 positivo per il gruppo francese del lusso Hermès che ha chiuso l’anno con un utile netto record di 1,4 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto al 2017 e profitti operativi in crescita del 6% a 2,05 miliardi di euro.

Risultati migliori delle attese che vedono alla base una forte crescita del brand in Cina e il successo della linea di pelletteria e che hanno portato il cda di Hèrmes ad annunciare la proposta di un dividendo di 4,55 euro per azione in occasione della prossima assemblea del 4 giugno.

A febbraio Hermès aveva già annunciato unrisultato record per il fatturato di gruppo che, nel 2018, è salito a 5,97 miliardi di euro registrando un aumento del 10,4% a tassi di cambio costanti.

“Anche quest’anno, Hermès ha registrato una performance notevole, confermando la forza del modello di crescita del gruppo” ha dichiarato il presidente esecutivo Axel Dumas.