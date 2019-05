Hera, risultati in crescita nel primo trimestre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nel primo trimestre 2019, Hera riporta ricavi pari a 1,94 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 1,74 miliardi dell’analogo periodo del 2018. Il margine operativo lordo passa dai 322,7 milioni di euro (dei primi tre mesi del 2018) ai 330,8 milioni al 31 marzo 2019, registrando un incremento di 8,1 milioni (+2,5%).

Sale anche il risultato operativo netto pari a 205 milioni di euro al 31 marzo 2019, in crescita rispetto ai 197,6 milioni (+3,7%) così come cresce del 2,1% l’utile prima delle imposte passando dai 180,1 milioni dei primi tre mesi del 2018 ai 183,9 milioni di euro dell’analogo periodo del 2019. Utile netto in aumento a 129,7 milioni (+3%).