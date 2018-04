Hera, perfezionata cessione Medea a Italgas

editato in: da

(Teleborsa) – Hera e Italgas hanno perfezionato la cessione a Italgas del 100% di Medea, la società titolare della concessione per la distribuzione e vendita di gas nella città di Sassari.

L’acquisizione fa seguito all’accordo vincolante firmato dalle parti lo scorso 21 dicembre 2017 ed è conseguente al verificarsi di tutte le

condizioni previste in sede contrattuale.

La valorizzazione complessiva di Medea (enterprise value) è stata stabilita in 24,1 milioni di euro. Il prezzo è stato corrisposto

interamente per cassa, al netto dell’indebitamento.

L’operazione rientra nell’ambito di un più ampio processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo Hera e di concentrazione nei territori di riferimento.