Hera, CdA approva i risultati di bilancio

(Teleborsa) – La multiutility, entrata a far parte da lunedì 18 marzo del FTSE MIB, ha chiuso l’anno con tutti i principali risultati in miglioramento, superiori alle attese, oltrepassando il traguardo del miliardo di MOL e coronando un percorso di 16 anni di crescita ininterrotta.

In aumento anche il dividendo proposto a 10 centesimi per azione in linea con quanto previsto dal Piano industriale.

Il Gruppo Hera ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato che si attesta a 6.626,4 milioni di euro, in crescita di 489,5 milioni (+8% rispetto ai 6.136,9 del 2017),

Il MOL del Gruppo oltrepassa per la prima volta il miliardo di euro e arriva a quota 1.031,1 milioni (+4,7%), in aumento di 46,5 milioni rispetto ai 984,6 milioni del 2017 e al di sopra delle stesse previsioni di forecast anticipate lo scorso 10 gennaio (pari a 1.020 milioni).

Sale anche il risultato operativo netto a 510,1 milioni di euro, in crescita di 30,8 milioni (+6,4% rispetto ai 479,3 del 2017), nonostante i maggiori ammortamenti e accantonamenti operativi per i nuovi investimenti nelle attività di distribuzione regolate e le variazioni di perimetro.

L’utile netto aumenta a 296,6 milioni di euro (+11,2%), e si confronta con i 266,8 milioni dello scorso esercizio.