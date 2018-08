Henkel lancia profit warning, titolo giù Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Retrocede molto Henkel, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,43%.

La società tedesca ha rivisto al ribasso la sua guidance per l’intero anno: gli utili per azione sono attesi in aumento tra il 3% e il 6% rispetto al range 5-8% fissato in precedenza.

Nel secondo trimestre, gli utili prima di interessi e tasse sono stati pari a 814 milioni di euro rispetto a 839 milioni di euro del periodo dell’anno scorso. Le vendite sono salite leggermente a 5,14 miliardi contro i 5,10 miliardi di un anno fa. Henkel ha confermato la guidance di crescita delle vendite per l’intero anno tra il 2% e il 4%.

Se si analizza l’andamento del titolo con il DAX30 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all’indice di riferimento, in termini di forza relativa.

La tendenza di breve di Henkel moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 92,03 Euro e supporto a 90,78. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 93,28.