Heli Expo 2019: nuovi ordini per Airbus Helicopters

(Teleborsa) – Dal Salone Heli Expo 2019, in corso ad Atlanta, negli Stati Uniti, giungono buone notizie per la francese Airbus Helicopters. Air Medical Group Holdings (AMGH), infatti, ha chiuso un accordo con l’azienda per la fornitura di 21 elicotteri che saranno aggiunti alla propria flotta dedita al soccorso medico aereo. Al centro dell’intesa un mix di elicotteri monomotore H125 ed elicotteri bimotore H135, di cui nove già confermati nel 2018 con un piano di consegne triennale per i restanti, a partire dal 2019. Con circa 85 elicotteri Airbus, AMGH è uno dei principali clienti di Airbus Helicopters.

Airbus Helicopters, dunque, si conferma il principale fornitore di elicotteri per il soccorso medico, con circa il 55% dei 2.500 velivoli EMS (Emergency Medical Services) attualmente operativi a livello mondiale. Solo negli Stati Uniti, più della metà dei nuovi elicotteri per il soccorso sanitario venduti nell’ultimo decennio sono stati prodotti dall’industria francese di velivoli.

Inoltre, Superior Helicopter Service, società di Indianapolis che attraverso gli elicotteri supporta i settori dell’edilizia e dell’energia, ha accordato la propria fiducia ad Airbus Helicopters, firmando il primo contratto Hcare Infinite nel Nord America: il servizio più completo tra quelli proposti da Airbus Helicopters in relazione alla gestione dei materiali. L’Azienda francese, dunque, sarà chiamata a fornire la piena disponibilità operativa della flotta del cliente, coprendo anche la manutenzione, la fornitura dei ricambi, il supporto tecnico e i materiali di consumo dei velivoli.