Helbiz, l’app di noleggio monopattini elettrici annuncia IPO “dual listing” su Nasdaq e AIM

(Teleborsa) – Helbiz, azienda per la micromobilità elettrica, sviluppo di soluzioni in sharing e nuove modalità di trasporto cittadino, che permette agli utenti di noleggiare monopattini elettrici dall’applicazione mobile Helbiz, ha annunciato oggi l’intenzione di presentare un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO). La decisione, di portata storica, informa una nota, punta a qualificare Helbiz come la prima società a proporre la doppia quotazione contemporanea, al Nasdaq e all’AIM Italia – Borsa Italiana.

Con sede centrale a New York, Helbiz è il primo operatore attivo sul mercato italiano, con competenze a livello locale e nazionale, e ha piani di espansione delle attività di business per competere nel mercato internazionale dello sharing dei monopattini e, più in generale, della micromobilità. La Società ha attualmente monopattini elettrici che operano a Milano e Malaga, con programmi pilota in Italia (Roma, Torino, Firenze e Pisa) e Spagna (Madrid, Marbella, Vitoria-Gasteiz e Palma de Mallorca). La Società ha inoltre programmato lo sviluppo in Portogallo, Grecia, Francia, Singapore, Georgia e nei mercati in crescita, con uffici a New York, Milano, Madrid, Belgrado, Singapore e ulteriori team operativi in tutto il mondo.

Helbiz ha creato HelbizGO, una soluzione di trasporto cittadino free-floating integrata all’interno della piattaforma Helbiz: scaricando l’applicazione Helbiz da Google Play Store o da Apple Store, gli utenti possono geolocalizzare, noleggiare e sbloccare i monopattini elettrici direttamente con un tap sul telefono e lasciare i mezzi sul marciapiede una volta terminata la corsa. Sfruttando i benefici della sharing economy e ideali per i brevi spostamenti, i monopattini elettrici Helbiz sono dotati di connettività a bordo, sono economici e facili da usare. Le soluzioni software e hardware proprietarie utilizzate dall’azienda per garantire il funzionamento e la gestione del servizio sono state sviluppate per gestire al meglio il ciclo di vita dei mezzi, ridurre al minimo i costi operativi e migliorare la sicurezza. Nello specifico, l’utilizzo di una piattaforma personalizzata per la gestione delle flotte, comprensiva di intelligenza artificiale e sistema di mappatura ambientale, permette di ottimizzare le operazioni e garantire redditività. Helbiz monitora costantemente la piattaforma e acquisisce in maniera anonima le informazioni relative alle corse effettuate, ai driver, ai veicoli e al personale impiegato attraverso analisi avanzate. Questi dati vengono quindi utilizzati per implementare, monitorare e riposizionare correttamente la flotta così da soddisfare la domanda in diverse aree e massimizzare il numero di corse.

TriPoint Global Equities, LLC, in collaborazione con la sua divisione online Banq (www.banq.co), fungerà da lead managing agent e bookrunner unico per l’offerta negli Stati Uniti Uniti e Intermonte, una delle principali banche d’investimento italiane, sarà lead managing selling agent in Italia, insieme a EnVent Capital Markets, che fungerà da NOMAD in Italia. Ortoli Rosenstadt LLP, insieme a Deloitte Legal, agirà come consulente della Società, mentre Hunter Taubman Fischer & Li LLC agirà come consulente del sottoscrittore.

Fatti salvi i requisiti del NASDAQ e di Borsa Italiana, la Società prevede la doppia quotazione su entrambe le borse come “HLBZ”. Helbiz intende utilizzare i proventi dell’offerta per l’ampliamento della sua flotta di monopattini elettrici, l’espansione territoriale e la capitalizzazione della società.

“Il team Helbiz è focalizzato sul problema del primo e dell’ultimo miglio, soprattutto nelle aree fortemente trafficate, proponendo soluzioni che stanno già facendo la differenza in molte città europee”, ha dichiarato Salvatore Palella, fondatore e CEO di Helbiz. “La nostra esperienza nel servire questi mercati è inestimabile e ci permette di portare valore, competenza e servizi presso le Amministrazioni cittadine e in tutti quei contesti che hanno bisogno di rinnovare le proprie soluzioni di mobilità per migliorare la qualità di vita delle persone. Il nostro modello di business e le tecnologie che impieghiamo ci permettono di distinguerci dalle altre aziende che operano in questo settore, generando un impatto positivo su tutta la nostra bottom-line”.