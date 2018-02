Heineken non brinda ai risultati 2017

(Teleborsa) – A picco Heineken sulla piazza di Amsterdam, dove presenta un pessimo -3,67% nonostante l’aumento dell’utile nel 2017. Il famoso produttore di birra ha avvertito che le condizioni economiche restano volatili nel 2018, mettendo così in allerta gli investitori.

Heineken ha chiuso il 2017 con un risultato netto positivo di 1,94 miliardi di euro rispetto agli 1,54 mld del 2016. Al netto delle poste straordinarie l’utile si è attestato a 3,76 mld da 3,54 mld.

In aumento i ricavi a 21,89 mld da 20,79 mld.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice AEX, evidenzia un rallentamento del trend di Heineken rispetto all’AEX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Heineken, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 79,41 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 82,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 78,07.

Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 134,82.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading. (A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)