Health Italia, ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel 1° semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Health Italia – società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende – ha approvato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 30 giugno 2021. I ricavi totali sono cresciuti del 31% a 18,5 milioni di euro, l’EBITDA è salito dell’88% a 3,3 milioni di euro (con un EBITDA Margin 17,9%), mentre il risultato d’esercizio è stato pari a 0,1 milioni di euro (perdita per 0,1 milioni nel primo semestre 2020).

“Siamo molto soddisfatti per i risultati del primo semestre del 2021, con i principali indicatori economici che presentano una crescita oltre la doppia cifra, a testimonianza della valenza della nostra strategia di medio e lungo periodo e dell’efficacia del piano di sviluppo aziendale – ha commentato l’AD Massimiliano Alfieri – La performance operativa resiliente trova supporto nell’impegno costante per l’innovazione del nostro modello di business e della nostra offerta nel settore della salute e del benessere”.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a 10,6 milioni di euro, in linea alla PFN pari a 10,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Il Patrimonio netto è pari a 27,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 27,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

La società si dice positiva per il resto dell’esercizio. “La prevista crescita dei mercati nei quali il gruppo opera con specifiche competenze, un modello sistemico e un’organizzazione integrata unitamente al completamento dell’attività di focalizzazione dell’organizzazione aziendale attuata negli ultimi due anni, possono far ipotizzare un ulteriore potenziale di sviluppo sia dei ricavi che della redditività“, si legge nella nota sui conti.