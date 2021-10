Health Italia, Mediobanca migliora target price e giudizio

(Teleborsa) – Mediobanca ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo su Health Italia – società quotata su AIM Italia e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende – portandolo a 3,3 euro (da 2,8) e ha migliorato il giudizio sul titolo a “Outperform” da “Neutral”.

Negli ultimi dodici mesi, “i risultati di Health Italia hanno mostrato segni visibili di una crescita sana” e si sono iniziati a vedere “i primi frutti della diversificazione attuata nel 2018-19″, sottolineano gli analisti. “Ciò si è riflesso in una solida crescita del fatturato a due cifre, unita a un sostanziale rimbalzo della redditività. Inoltre, Health Italia sembra ben posizionata per cogliere le opportunità innescate dalla crescente penetrazione dei servizi integrativi di assistenza sanitaria/telemedicina in Italia e si trova su un solido bilancio che lascia ampio spazio per supportare il miglioramento del business“, si legge nello studio di Mediobanca.



Considerando le tendenze positive registrate nel primo semestre, Mediobanca ha migliorato le stime di redditività per l’intero 2021 e oltre, insieme a un miglioramento mid-single-digit delle previsioni di crescita del fatturato. Ora i ricavi core sono stimati a 40 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022 e 50 milioni di euro nel 2023, mentre l’EBITDA dovrebbe essere di 8,5 milioni di euro quest’anno, 10,6 milioni di euro il prossimo anno e 12,2 milioni di euro nel 2023.

(Foto: © Vittaya Sinlapasart/ 123RF)