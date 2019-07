Health Italia, approvato il bilancio e la distribuzione del dividendo in contanti e azioni

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea ordinaria di Health Italia, azienda che opera nel mercato della promozione di soluzioni di sanità integrativa, ha approvato il bilancio con distribuzione del dividendo al 31 dicembre 2018, riconfermando sia la lista per i componenti del consiglio di amministrazione che l’attuale AD Massimiliano Alfieri.

L’assemblea degli Azionisti, ha preso visione del bilancio consolidato che presenta un aumento del 29,79% dei ricavi netti, che si stabilizzano a 29,38 milioni di Euro, un risultato d’esercizio di 1,09 milioni di euro e un patrimonio netto di 23,81 milioni, con una crescita complessiva del 7,96%.

L’Assemblea degli Azionisti ha poi approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario, da corrispondersi in parte in contanti ed in parte tramite l’assegnazione gratuita di azioni proprie. In relazione alla parte in contanti, il dividendo è pari a Euro 0,025 per azione in circolazione, corrispondente ad un valore complessivo di circa Euro 354.552. In relazione alla parte in azioni, la società assegnerà un’azione ordinaria ogni n. 100 azioni detenute alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto alle 100 unità, per complessive massime 141.820 azioni ordinarie della Società, corrispondenti al 0,99% del capitale sociale.

In parallelo, durante l’assemblea straordinaria di Health Italia è stato approvato l’aumento di capitale mediante conferimento della partecipazione nella società di Holding & Investment Cornelia Capital.

L’operazione prevede che tutti i soci Cornelia Capital possano conferire entro 30 giorni dall’offerta di sottoscrizione, fino ad un massimo del 90% della propria partecipazione con una valutazione di 3,00 euro per ogni azione di Cornelia Capital S.p.A. e con un valore di azione di Health Italia pari a 6,00 euro, ove quindi il conferimento di 2 azioni Cornelia Capital S.p.A. darà diritto a ricevere una azione Health Italia S.p.A.