Health Italia, aperti i primi 3 Health Point

(Teleborsa) – Health Italia ha avviato le prime tre strutture di sanità leggera sul territorio italiano, gli “Health Point”.

Le aperture, si legge in un comunicato, sono completamente allineate con le assumption del Piano Industriale, nonché con le deliberazioni dell’Assemblea di fine 2017 che aveva discusso e deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni, per un importo complessivo massimo pari a 10 milioni di euro e un aumento del capitale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi 10 milioni di euro.