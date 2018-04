Health Italia acquisisce 90% del capitale di Eugheia

(Teleborsa) –

Health Italia

Nuova apertura per, tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa. La società ha acquisito il 90% del capitale sociale del, studio medico polispecialistico con oltre 35 anni di esperienza ospedaliera situato a Roma.

Eugheia è la quinta struttura attiva di Health, e contribuirà a raggiungere i risultati attesi previsti nel piano industriale, per il triennio 2018-2020, caratterizzato da una crescita stimata per la società nel triennio del 285% in termini di ricavi (60 milioni di euro) e di circa il 300% in termini di EBITDA (20 milioni di euro).

“Con l’acquisizione di Eugheia, Health Italia potrà da un lato aumentare l’offerta per i propri assistiti e dall’altro migliorare le economie di scala con investimenti tradizionali”, ha dichiarato con soddisfazione Roberto Anzanello, presidente di Health Italia.

L’operazione è stata conclusa al prezzo simbolico di un euro, oltre a finanziamenti soci per 280.000 euro necessari per il ripianamento dei debiti.