Hasbro, schizza il titolo a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Le azioni di Hasbro, famoso produttore mondiale di giocattoli tra cui quelli degli Avengers e My Little Pony, vedono un consistente aumento del loro valore dopo la pubblicazione da parte della società dei risultati relativi al secondo trimestre 2019.

La Compagnia americana ha infatti battuto le stime degli analisti in termini di utili. Hasbro, con sede a Pawtucket, ha dichiarato di avere ottenuto un risultato netto pari a 13,4 milioni, ovvero 11 centesimi per azione, in calo rispetto ai 60,3 milioni, o 48 centesimi per azione, registrati nel periodo precedente.

Escludendo le poste straordinarie l’EPS è pari a 78 centesimi per azione oltre i 50 centesimi del consensus.

I ricavi sono aumentati del 9% a 984,5 milioni di dollari, mentre il mercato lo vedeva a 958 milioni.

L’amministratore delegato Brian Goldner ha dichiarato che i guadagni sono stati rafforzati dalle tendenze positive dei consumatori al dettaglio e da determinate aree geografiche e categorie di marchi. “È importante sottolineare che siamo ben posizionati per le festività natalizie con le principali iniziative del marchio in tutte le categorie, tra cui Frozen 2 di The Walt Disney Animation Studios e Star Wars: The Rise of Skywalker di Lucas Films che non verranno lanciate fino al quarto trimestre”, spiega il numero uno della società.

Al momento il titolo prende il volo a Wall Street e tocca, con una crescita dell’8,48% i 117,71 dollari.