Hasbro compra Peppa Pig e PJ Mask per 4 miliardi

Peppa Pig è stata comprata dal colosso dei giocattoli Hasbro.

Il personaggio dei cartoni animati più amato dai bambini è appena entrato a far parte della famiglia di Hasbro, società Usa tra i più grandi produttori di giocattoli al mondo. Hasbro, infatti, ha appena acquistato per 4 miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) la multinazionale canadese Entertainment One, impegnata nell’acquisizione, distribuzione e produzione di musica, film e serie televisive.

Entertainment One produce e distribuisce il cartone animato Peppa Pig, insieme a numerosi film, serie tv e musica. Oltre al simpatico maialino entrano nell’orbita Hasbro anche Pj Mask, i “Super pigiamini” La transazione, tutta in contanti, amplia il portafoglio di Hasbro, nel quale vanno a confluire molti brand internazionali.

Fondata nel 1970 e con sede a Toronto, la Entertainment One (eOne) ha prodotto numerosi film, serie tv e cartoni animati di successo. Tra le sue ultime produzioni c’è Green Book, premiato come miglior film agli Oscar 2019. Mentre tra le sue distribuzioni si segnalano la serie tv The Walking Dead e i film delle serie Twilight e Hunger Games.

Il personaggio di Peppa Pig è stato creato dallo studio londinese di animazione Astley Baker Davies e il cartone animato racconta le storie di una maialina antropomorfa e della sua famiglia. Viene trasmesso dal 2004 e negli anni è diventato uno dei cartoni animati più popolari tra i bambini di tutto il mondo.

Già nel 2016 era stato fatto un tentativo di acquisto di Entertainment One dall’emittente televisiva inglese ITV per 1 miliardo di sterline, all’epoca circa 1,2 miliardi di euro, ma la cifra era stata giudicata insufficiente.