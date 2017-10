Halliburton annuncia utili oltre attese, ma il titolo non si scalda

(Teleborsa) – In forte ribasso Halliburton, che mostra un disastroso -2,3% nonostante aver annunciato utili del trimestre in aumento grazie all’attività di trivellazione nel Nord America, principale regione per le vendite.

Il terzo trimestre si è chiuso con ricavi pari a 5,44 miliardi di dollari, in salita dai 3,83 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile è pari a 361 milioni di dollari, ovvero 42 centesimi per azione, rispetto ai 28 milioni (1 centesimo per azione) di un anno fa. Le stime degli analisti erano per un EPS di 37 centesimi per azione.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,91 dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,18. Il peggioramento di Halliburton è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41,48.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)