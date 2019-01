Hacker, maxi-furto: sottratti 773 milioni di e-mail e 22 di password

editato in: da

(Teleborsa) – Uno dei più grandi furti via web degli ultimi anni. Secondo molti addetti ai lavori, stiamo parlando del più grosso database di indirizzi email e password rubati finora: il suo nome è Collection#1, numero che potrebbe far pensare a nuovi database – ma questo ancora non è dato saperlo – e altro non è che un gigante archivio contenente circa 12mila file all’interno dei quali si trovano 773 milioni di indirizzi e-mail e 22 milioni di password, per una grandezza totale di più di 87 gigabyte.

A darne notizia l’australiano Troy Hunt, noto esperto di cybersecurity e responsabile di Have I been pwned?, servizio attraverso il quale gli utenti possono controllare se i propri account sono stati violati, digitando la propria e-mail. In generale, è consigliabile cambiare con frequenza la propria password.