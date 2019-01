H-FARM completa uscita da capitale Depop, ritorno pari a 6 volte l’investimento iniziale

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova importante exit per H-FARM: la piattaforma di innovazione quotata nel segmento AIM di Borsa Italiana ha ceduto la sua partecipazione residua in Depop, l’app più affermata tra gli appassionati di acquisti e vendite di moda e accessori online di seconda mano, con oltre 15 milioni di utenti in tutto il mondo.

La cessione di tale partecipazione ha generato un incasso di euro 2.593.520 e una plusvalenza di euro 2.506.425.

L’exit totale segue una prima cessione parziale di quote del capitale di Depop avvenuta a gennaio 2018: l’operazione nel suo complesso ha generato un ritorno pari a 6 volte l’investimento iniziale, con un incasso totale di euro 4.574.218 ed una plusvalenza di euro 3.782.191.