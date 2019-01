H-Farm chiude un 2018 in crescita, titolo corre in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Ottime indicazioni arrivato da H-Farm, società veneta quotata all’AIM Italia che gestisce una piattaforma per l’innovazione. Con una lettera agli azionisti, il patron Riccardo Donadon ha fornito qualche anticipazione sulla chiusura dell’esercizio 2018 che ha fatto accelerare il titolo: le azioni scambiano in rialzo di oltre il 5% a 0,624 euro.

“Stiamo crescendo tantissimo”, ha affermato il numero uno dell’azienda, aggiungendo che “il 2018 è stato un anno di forte maturazione, il migliore dall’inizio della storia di H-FARM e sicuramente il più importante della fase post IPO”.

I risultati del 2018 che anticipa evidenziano un valore di produzione superiore ai 50 milioni ed un EBITDA gestionale positivo per la prima volta dalla fondazione nel 2005. Tutto questo a dispetto dello slittamento dell’inaugurazione del Campus, che avrebbe dovuto avvenire nell’autunno del 2018 ed è stato fatto slittare di un biennio con conseguente aggravante di costi.

“Quando ci siamo quotati e vi abbiamo presentato il nostro progetto imprenditoriale, il 13 novembre del 2015 – ha ricordato Donadon – vi avevamo detto che ci sarebbero serviti almeno 3 anni per portare la società a essere uno dei player leader nell’ambito dei servizi di trasformazione digitale e dell’education, non solo entro i confini del nostro Paese”.

“Oggi abbiamo una H-FARM che è riuscita a portare a bordo e integrare oltre 400 talenti in 36 mesi su tre aree di business, unite dal comun denominatore dell’innovazione digitale utilizzata per traghettare persone e aziende verso il futuro”, ha afermato Donadon, ricordando l’area Innovation, che supporta le aziende nell’implementazione di processi digitali, l’area Education e l’area dedicata alle startup.

Tirando le somme dell’attività che ha visto impegnata H-Farm Donadon ha concluso: “Crediamo che la più grande soddisfazione che vi potremo dare sia una società che non solo farà profitto, ma lo farà in modo socialmente utile e autentico, lavorando e investendo sulla cosa più importante che abbiamo: l’educazione alla conoscenza e la consapevolezza del cambiamento, che non

riguarda solo i più giovani ma tutti, qualsiasi sia il loro ruolo e posizione”.