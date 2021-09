GWM Group lancia OPA sul 51% del fondo immobiliare Opportunità Italia

editato in: da

(Teleborsa) – GWM Group – gruppo attivo nel settore del risparmio gestito, dell’asset management e della gestione del credito immobiliare – intende lanciare, attraverso la società Vittoria Holding S.á r.l., interamente controllata dal fondo Italian Real Estate Special Situations II SCS, SICAV RAIF gestito da GWM, un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su massime 29.451 quote del fondo comune d’investimento immobiliare denominato Opportunità Italia, gestito da Torre SGR S.p.A. e quotato sul MIV (il mercato degli Investment Vehicles di Borsa Italiana).

Il quantitativo massimo dell’OPA è pari a circa il 51% della totalità delle quote emesse ad oggi dal fondo. Il corrispettivo per ciascuna quota portata in adesione all’offerta è pari ad 1.200 euro, che rappresenta un premio del 44% rispetto al prezzo medio ponderato giornaliero di mercato delle quote registrato nei 3 mesi precedenti la data di riferimento (13 settembre 2021). L’esborso massimo complessivo sarà pari a 35.341.200 euro.

Opportunità Italia, istituito da Torre SGR S.p.A. il 30 luglio 2013, è un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, specializzato nell’investimento di capitali in immobili e/o partecipazioni anche di controllo in società immobiliari non quotate, gestito da Torre SGR. Al 30 giugno 2021, il patrimonio del fondo era composto da 9 immobili per un controvalore stimato dall’esperto indipendente pari a 185,2 milioni di euro.

