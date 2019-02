Guerra dei dazi, Trump valuta rinvio di 60 giorni

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando l’ipotesi di rinviare di 60 giorni la scadenza, fissata al primo marzo prossimo, per l’entrata in vigore di ulteriori dazi sulle importazioni cinesi. A rivelarlo è Bloomberg.

Secondo l’agenzia, Trump vorrebbe così dare più tempo ai negoziatori per arrivare ad un’intesa. Un accordo che potrebbe essere stato stretto già oggi, 14 febbraio 2019, durante l’incontro a Pechino tra il vice premier cinese Liu He e la delegazione americana guidata dal segretario al Tesoro Steven Mnuchin e dal rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer.

Solo una settimana fa la Casa Bianca aveva smentito le indiscrezioni di stampa che parlavano di unpossibile incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping a Da Nang, in Vietnam, a fine febbraio, prima della scadenza della tregua nella guerra commerciale in corso tra le due superpotenze.