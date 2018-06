Guerra dei dazi. Trump rilancia e Wall Street soffre

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza in calo per la borsa di Wall Street complice l’inasprimento della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Donald Trump ha minacciato di introdurre nuovi dazi del 10%, inizialmente su un controvalore di importazioni cinesi da 200 miliardi di dollari, ma che potrebbe salire fino a 450 miliardi. Per contro Pechino si è detta pronta a rispondere con adeguate contromisure.

L’acuirsi della crisi commerciale tra Washington e Pechino gioca, invece, a favore del dollaro: un rincaro delle importazioni, infatti, farebbe aumentare le pressioni inflative e ciò potrebbe portare la Federal Reserve a decidere un’ulteriore stretta sui tassi di interesse negli Stati Uniti.

Sul fronte macroeconomico, prima dell’avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle licenze edilizie e sulle aperture di nuovi cantieri, entrambi di maggio. Vuoto, invece, il calendario dei risultati corporate.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones accusa una flessione dell’1,25%; sulla stessa linea, lo S&P-500 perde lo 0,82%, continuando la seduta a 2.751,04 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,01%), come l’S&P 100 (-0,9%).

In buona evidenza nell’S&P 500 il comparto Utilities. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti Materiali (-1,66%), Energia (-1,37%) e Information Technology (-1,24%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Verizon Communication (+0,58%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -2,98%. Affonda Caterpillar, con un ribasso del 2,38%. Crolla Dowdupont, con una flessione del 2,24%. Calo deciso per Apple, che segna un -1,62%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Netflix (+0,78%), Regeneron Pharmaceuticals (+0,74%) e Dentsply Sirona (+0,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Jd.Com, che prosegue le contrattazioni a -4,87%.