Guerra commerciale USA-Cina. Rosso a Wall Street

(Teleborsa) – Partenza in rosso per la borsa statunitense con il sentiment degli investitori condizionato dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla questione del commercio. A pochi giorni dall’incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina al G20 in Argentina, l’inquilino della Casa Bianca ha confermato che probabilmente aumenterà dal 10% al 25% i dazi su 200 miliardi di prodotti cinesi a partire da gennaio 2019.

Il Presidente degli Stati Uniti ha anche parlato dell’accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles definendolo “buono solo per l’Unione Europea”, mettendo in dubbio la possibilità che la Gran Bretagna possa essere “in grado di commerciale con gli USA”.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,39%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo S&P-500, che retrocede a 2.666,53 punti. Sotto la parità il Nasdaq 100, che mostra un calo dello 0,43%, come l’S&P 100 (-0,3%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Il settore informatica, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato.

Affondano tutti i titoli ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. I più forti ribassi si verificano su United Technologies, che continua la seduta con -3,42%. Calo deciso per Intel, che segna un -1,54%. Sotto pressione Apple, con un forte ribasso dell’1,34%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Maxim (+3,95%), Vertex Pharmaceuticals (+1,82%), American Airlines (+1,42%) e Ctrip.Com International (+1,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Shire, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.