Gualtieri, troppe inesattezze su calo del PIL: -9% nel 2020

(Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha risposto via Twitter a chi ieri in Senato ha accusato il governo di aver stimato in maniera erronea il crollo del PIL nel 2020.

“Troppe inesattezze, ristabiliamo la verità sulla crescita dell’Italia nel 2020. Gli organismi nazionali e internazionali confermano le previsioni del governo sul PIL. Da Banca d’Italia, Istat, OCSE, e oggi l’UPB lo stesso -9% della Nadef”, ha scritto il ministro.

Gualtieri ha allegato al tweet anche una tabella, però, che mostra anche altre stime offerte da diversi organismi nazionali e internazionali – Commissione europea, Fondo Monetario Internazionale, Centro Studi Confindustria – che hanno calcolato un calo del PIL per il 2020 superiore a quello stimato dall’esecutivo.