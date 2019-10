Gualtieri indica la via: “Proseguire con riduzione fiscale&...

editato in: da

(Teleborsa) – “Con questa manovra l’Italia è più sicura, più giusta e più forte in Europa. I conti sono in ordine e si investe per la crescita e per il lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al Tg1. “Sono molto soddisfatto, era una sfida difficile”.

Tema centrale la lotta all’evasione fiscale rispetto alla quale Gualtieri ha chiarito: “Non facciamo nè faremo condoni ma facciamo sul serio nel contrasto all’evasione fiscale, ma vogliamo farlo anche modernizzando il modo con cui si effettuano i pagamenti in Italia: noi usiamo troppo il contante e troppo poco i mezzi digitali di pagamento e intendiamo lanciare un grande piano per incentivare l’utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento”.

Uno sguardo anche al futuro. “L’obiettivo è quello di proseguire con la riduzione della pressione fiscale che già avviamo quest’anno e che vogliamo realizzare, a differenza della Lega, tenendo fermo il principio della progressività delle imposte. Lo porteremo avanti con tre motori. Il rilancio della crescita, la riduzione del costo degli interessi che è il capitolo più inefficiente della spesa pubblica, e affrontando il grande tema dell’evasione fiscale che ha cifre insostenibili per un Paese moderno”, ha ribadito intervistato da Il Sole 24 Ore.