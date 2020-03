Gualtieri, in Dl stop mutui prima casa per 18 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Nel prossimo Decreto di misure urgenti anti-Coronavirus, “ci sarà una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro. Inoltre sospendiamo le rate di mutui e prestiti bancari

prolungandone la durata con sostegno parziale di garanzie statali e la possibilità di aumentare la percentuale di garanzie. Le imprese potranno beneficiare di aperture di credito non ancora utilizzate”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio delle Camere, auspicando che le misure siano “anche sostenute da interventi adeguati dalla BCE”.

Le misure “avranno portata di carattere generale” e nel Governo “c’è presente la necessità di tutelare i professionisti e le Partite IVA”, ha detto il Titolare del Tesoro precisando anche che la richiesta di extradeficit “non mette a repentaglio la sostenibilità sul lungo termine delle nostre finanze pubbliche”.

Il Ministro dell’Economia ha anche sottolineato che il Governo sta valutando le difficoltà che si possono avere in questa fase per il pagamento dell’affitto della propria casa affermando che l’esecutivo sta “prendendo in considerazione anche di aiutare chi ha da pagare l’affitto di casa, stiamo valutando la difficoltà di pagare il canone mensile” e al tempo stesso si proverà ad “evitare che questa difficoltà abbia impatto sui proprietari che devono pagare le imposte” relative. “Stiamo valutando le possibili soluzioni tecniche”, ha puntualizzato.

“No all’utilizzo strumentale” della “vicenda” che riguarda la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), ha anche precisato.

“Invito alla responsabilità da parte di tutti – ha concluso – perchè dobbiamo garantire sostegni economici a tutte le famiglie e dobbiamo essere rigorosi nella definizione della platea per consentire che tutti coloro che hanno bisogno dei nostri interventi ne possano beneficiare”.