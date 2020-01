Gualtieri guarda al 2020: riforma fiscale sfida ambiziosa ma determinati

editato in: da

(Teleborsa) – Come anticipato a più riprese, il taglio del cuneo fiscale è solo il “primo passo” di una più ampia riforma fiscale. “Ci siamo dati il 2020″ per portare a casa la riforma del sistema fiscale. “Interventi di questa portata richiedono preparazione, dialogo, lavoro serio e non si possono improvvisare. E’ un progetto “molto ambizioso ma siamo determinati”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in occasione di Telefisco 2020 organizzato dal Sole24Ore.

“Vogliamo farlo entro quest’anno. E’ una sfida“, ha sottolineato. “Entro aprile il ddl delega” e poi si pensa di “procedere alla sua approvazione anche in parallelo ai decreti delegati”, ha aggiunto.