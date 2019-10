Gualtieri: educazione finanziaria decisiva, la sosteniamo in Italia e Ue

editato in: da

(Teleborsa) – “Un tassello molto importante dell’azione volta a sostenere la crescita e la sostenibilità è l’educazione finanziaria. E’ decisiva, e la promuoviamo in Italia e la sosteniamo in Europa“. Lo ha affermato il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in occasione di un seminario sull’educazione finanziaria al MEF.

Gualtieri ha poi evidenziato come “l’educazione finanziaria dal lato dei consumatori sia molto importante“. Parlando in generale di crescita e sostenibilità, il Ministro ha ricordato che il Governo ha messo a punto incentivi sia attraverso il credito d’imposta dentro Industria 4.0 sia con un fondo specifico con il Green new deal.