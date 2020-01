Gualtieri: da calo spread per Regionali 400 milioni risparmi. Verso deficit 2019 più basso

editato in: da

(Teleborsa) – “In due giorni, per effetto delle elezioni in Emilia Romagna, lo spread è calato di 20 punti. I tecnici hanno calcolato che se confermato si tratterebbe di 400 milioni di risparmio quest’anno, 1,2 miliardi nel 2021 e più di 2 miliardi nel 2022″. Lo ha riferito il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del libro “Pachidermi e Pappagalli” di Carlo Cottarelli, aggiungendo che “le entrate vanno bene e il deficit 2019 probabilmente sarà più basso del previsto e gli obiettivi del 2020 più facilmente raggiungibili”.

“C’è una correlazione che credo sia difficilmente contestabile: l’esito del voto in Emilia conferma la solidità del governo” e anche l’aver respinto “l’offensiva sovranista populista”, ha aggiunto il ministro.

“Si prestano più facilmente i soldi – ha sottolineato Gualtieri – oggi abbiamo avuto un’asta di Ctz e solo oggi abbiamo risparmiato 10 milioni sul tasso”.