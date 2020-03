Gualtieri: da BCE “intervento poderoso”

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca Centrale Europea ha messo in campo un intervento poderoso per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Europa. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista al Corriere della sera, annunciando anche nuove misure per le imprese.

“La BCE – ha detto – ha varato un intervento poderoso, che porta a 1.120 miliardi le risorse disponibili e chiarisce che il programma di acquisto titoli sarà gestito in modo flessibile nel tempo e tra i paesi e ove necessario potrà essere ulteriormente incrementato”.

“Alla luce delle nuove regole europee sugli aiuti di Stato adottate l’altro ieri sera – ha detto il Titolare del Tesoro -, vareremo ulteriori misure per fornire garanzie e finanziamenti agevolati a supporto di medie e grandi imprese. Sarà un intervento significativo che abbiamo già predisposto in un comma del decreto”.

Un azione a tutto tondo. “Stiamo lavorando non solo al rilancio degli investimenti e allo snellimento delle procedure – conclude il Ministro – ma anche alla definizione di strumenti inediti di sostegno finanziario per assicurare la stabilità delle nostre imprese e tutelare gli asset strategici del paese”.