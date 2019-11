Gualtieri, cuneo fiscale è “pilastro” Manovra e apre a modulazione plastic tax

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri torna a difendere la Manovra 2020, ricordando che elimina “la grande macro tassa che ci è stata lasciata in eredità da Salvini, cioè 23 miliardi di aumento dell’IVA“.

Parlando al Tg3, il titolare dell’Economia ha poi citato l’aumento dello stipendio netto per 15 milioni di lavoratori, ribadendo che la riduzione del cuneo fiscale è “un pilastro” di questa Manovra e non soggetta a slittamento, come chiede Italia viva.

Gualtieri ha parlato anche della plastic tax (tassa sulla plastica e imballaggi), affermando di esser pronto al dibattito per modulare ed anche per “sostenere ed incentivare” l’utilizzo di materiali biodegradabili. “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della plastica monouso, è evidente a tutti – ha commentato – e non possiamo prima applaudire i giovani che scendono in piazza per chiedere un ambiente migliore e poi non agire di conseguenza”.

In relazione al congelamento delle spese ai Ministeri quale garanzia per l’equilibrio dei conti pubblici, il numero uno dell’Economia ha detto “siamo fiduciosi” che “non sarà necessario” quel congelamento ed “anzi faremo di più”.

Frattanto, oggi inizia l’iter parlamentare della Manovra, dopo l’OK della Ragioneria generale dello Stato. Il dibattito parlamentare inevitabilmente porterà a limare uno o più punti della stessa, fra i più dibattuti.