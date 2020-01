Guala Closures, acquisisce tedesca Closurelogic

editato in: da

(Teleborsa) – Guala Closures ha rilevato la tedesca Closurelogic GmbH, che produce chiusure in alluminio, specializzata nel settore delle bevande e acque minerali in bottiglia di vetro. Nel 2018, la società ha registrato ricavi per circa Euro 52.5 milioni e un Ebitda adjusted di circa Euro 1.6 milioni.

L’accordo prevede di mantenere attivo l’attuale sito produttivo tedesco grazie alla decisione presa da Guala Closures di utilizzare la forza lavoro esistente.

L’esborso per l’intera operazione è di circa Euro 12,2 milioni (circa Euro 8.2 milioni per gli assets e circa Euro 4 milioni per il magazzino) e verrà finanziata tramite le disponibilità di cassa e l’utilizzo della RFC del Gruppo.