Gruppo Sesa rileva Pragma Progetti e Pragma Solution

(Teleborsa) – Il Gruppo Sesa ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione – tramite Var Group – di Pragma Progetti e Pragma Solution. L’esecuzione dell’operazione è prevista entro il 30 novembre 2020.

Grazie a questa operazione il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nell’offerta di ERP & Vertical Solutions per la media impresa italiana con un perimetro di ricavi atteso annuale in tale segmento di circa 140 milioni euro, supportando oltre 5.000 clienti sul territorio nazionale in una fase cruciale nella trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy.

Pragma Progetti è attiva nell’offerta di soluzioni di ERP gestionali e digital services con un portafoglio clienti di circa 200 imprese appartenenti ai settori SME ed Enterprise. Pragma Solution è focalizzata nell’offerta di servizi di consulenza ed abilitazione di soluzioni software Panthera ERP, applicazione proprietaria del Gruppo Sesa.

Le due società acquisite sviluppano ricavi annuali previsti al 31 dicembre 2020 per complessivi 7 milioni di euro, in crescita rispetto al precedente esercizio, con un Ebitda di circa 1 milione, un utile netto pari a circa 0,5 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta

attesa a break even alla data del closing.

L’acquisizione sarà realizzata sulla base di un prezzo coerente con i parametri EV/Ebitda di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa (4,75x Ebitda medio normalizzato) nelle operazioni di M&A. Il prezzo verrà liquidato in parte al closing ed in parte nei successivi 24/48 mesi, verificata la continuità gestionale e lo sviluppo del business.