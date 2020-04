Gruppo PSA, vendite e fatturato in forte calo nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo PSA chiude il 1° trimestre con un fatturato in calo del 15,6% a 15,2 miliardi di euro, subendo le ripercussioni di un mercato dell’auto bloccato a causa della pandemia d coronavirus.

La divisione auto in particolare ha visto calare le vendite del 29% a 627 mila unità in tutto il mondo ed i ricavi del 15,7% a 11,9 miliardi di euro.

La casa d’auto francese ammette che al momento è piuttosto difficile fare previsioni sull’andamento del mercato, che dipenderà dalla durata dell’emergenza Covid-19, ma prevede per il 2020 un calo del mercato auto in Europa del 20%, in Cina del 10%, in America latina del 25% e in Russia del 20%.

“Essendosi assicurata la liquidità necessaria ed avendo drasticamente ridotto i costi, il gruppo ora si concentra completamente sul rimbalzo in un ambiente ancora dominato dal caos”, sottolinea il Cfo Philippe de Rovira.